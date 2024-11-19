國軍志願役招募成效逐年降低，導致主戰部隊編現比長年不足，軍中人力吃緊狀況逐漸惡化。為此國防部招數盡出，除了想盡辦法提出各項誘因及獎勵招募外，《中時新聞網》也掌握，國防部為了「補破網」，將破天荒開放讓原本「不適服」退伍5年內的士官兵再度入營，以迅速補充兵源不足問題。

根據軍方研擬內容，除了「不適服」人員外，更將擴大開放「色弱」、身上刺青面積大於現行規定者，以及僅有國中學歷者入營。

軍方人士相當憂心表示，士官兵「不適服」的原因千百種，除了違法犯紀外，個人因素為絕大主因，而這些官兵當初就是有狀況才遭汰除，現在為了「充數」而急就章，只會造成部隊戰訓上的困擾，甚至影響在營士官兵心理而人心浮動，「弊絕對大於利」。

據了解，國防部在志願役招募成效不彰下，壓力始終無法解除，基層單位為了募兵想破頭，為了迅速補足兵源，國防部研擬自明年元月份起，開放不適服退伍滿一年後士官兵再入營方案。

目前各基層單位均收到命令，要求掌握單位五年內不適服退伍士兵名冊，明年確定實施後，進行主動聯繫詢問再入營意願，希望能快速提升招募成效。

據了解，色弱可分為「輕微」與「嚴重」，輕微者只要在「光線佳」狀況下就跟「正常人」一樣。但嚴重者，即使在光線佳條件下，仍無法正常分辨紅、綠、藍等顏色。

至於刺青面積大與僅有國中學歷者，軍中人士則「稍微」相對樂觀，因為對訓練上影響不大，但未來入伍後，可能僅能限制在某些單位內，其餘則是訓練成效而定。。

三軍部隊目前都要求每梯募兵須達一定數量，否則就得開會檢討，但因不過一年期義務役上路致訓練加重，招募時間遭壓縮，只能在訓練課程結束後才得以招募，讓基層「業績」壓力變更大。

國防部為此去年推出「國軍薦責禮券」獎勵，部隊內部人士只要推薦願意從軍者完成報考並入營者，立刻核發1000至2000元不等禮，但是官兵發現，耗費的心力遠超過獎勵，成效慢慢減低。

國防部今年提交立法院報告書就指出，內政部列管可徵役男預判，從2022年開始遞減，今年首度失守跌破至10萬人以下，共計9萬7828人，預計至2031年就只會剩7萬4036人。