台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，懷疑柯文哲與親信李文宗，以成立木可公關公司，將肖像權授權給木可製作競選商品，將支持者購買價金匯入木可公司帳戶後挪用，日前聲請扣押木可公司銀行帳戶共3883萬7712元獲准，由於李文宗的羈押期限下週期滿，檢方19日上午再度提訊李文宗釐清侵占過程。

檢方偵辦京華城容積率案、柯文哲政治獻金案，由於前鼎越開發董事長朱亞虎及李文宗2人羈押期限至11月28日為止，法界認為，檢方為鞏固京華城案「賄款」金流及事證，聲請延押的可能性頗高，預料本週研議向台北地院聲請延押。

檢方懷疑，李文宗於2022年以妹妹李文娟名義成立木可公司，柯文哲去年宣布參選總統後，就把肖像權授權給木可公司，木可取得獨家授權後，與廠商合作販售柯競選小物募款。

去年5月20日柯文哲競選總部成立，再跟木可簽訂契約，約定由木可公司進行公關、小物兌換，柯競總則支付作業處理費、授權或委託金額，總計柯競總共匯15筆金額共3213萬2623元給木可公司。今年8月爆發柯文哲政治獻金申報不實案後，民眾黨認為木可授權金過高，要求木可返還1360萬元的溢繳款項。

檢方懷疑，柯文哲、李文宗疑涉利用成立木可公司，將支持者購買競選商品的資金，假藉名目匯入木可公司，再予虛報挪用，涉及背信、偽造文書、侵占等罪嫌，為日後追徵柯、李犯罪所得，因此聲請扣押木可公司相關帳戶。