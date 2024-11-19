為什麼有些人有「老人味」？家醫科醫師李思賢表示，人的皮膚會分泌油脂，年過40歲以後，身體分泌對抗油脂氧化的物質會越來少，即會產生俗稱老人味的氣味，要減少老人味，可多攝取維生素C、維生素D、多酚和硫辛酸的食物，例如喝綠茶，1杯就能有效提升身體的抗氧化能力。

李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」PO文指出，俗稱老人味的2-壬烯醛（2-Nonenal）」，聞起來有點像油膩的油耗味，這是因為我們皮膚分泌的一種叫做「Omega-7油脂」的東西，在被氧化後產生了2-壬烯醛。

李思賢指出，皮膚會分泌油脂，來隔絕外界的傷害，這些油脂在氧化的時候，會有抗氧化物質跳出來對抗氧化反應，保持平衡，但隨著年紀增長，身體裡分泌的抗氧化物質越來越少，加上皮脂分泌的組成也會改變，所以年過約40歲，就可能慢慢出現老人味。

李思賢指出，老人味主要集中在皮脂分泌旺盛、但不容易清潔乾淨的地方，比如頭皮、耳朵後面、腋下、胸口、背部和後頸。這些地方的皮脂腺密度比較高，分泌的脂肪酸比較多，所以氧化反應，也更容易發生。

有些人可能會想，有老人味多洗幾次澡不就好了？李思賢表示，事情沒那麼簡單。2-壬烯醛是種脂溶性物質，光靠水分沖洗不掉，即使用肥皂也未必能清除，且用力過猛的清潔反而可能讓皮膚變乾，破壞皮膚屏障，引起更多問題。

李思賢表示，老人味的產生和老化有關，但還是有些方法能減少它的影響，像平常多補充抗氧化劑，比如維生素C、維生素D、多酚和硫辛酸的食物或營養補充品，對減少脂肪酸的氧化很有幫助，綠茶也是很好的選擇，喝一杯就能提升身體的抗氧化能力。

另外，排汗和代謝也是關鍵，李思賢表示，規律運動、蒸氣浴或去三溫暖，都可以幫助排出皮脂腺裡累積的老舊分泌物，讓2-壬烯醛的累積減少。如果擔心清潔不夠徹底，記得不要過度使用清潔用品，適度保護皮膚的菌叢健康，因為這些菌叢對皮膚代謝也有幫助，甚至紅光療法可能也有些幫助，它能刺激皮膚代謝，雖然還需要更多證據來證明，但值得一試。

李思賢表示，如果還是覺得氣味不好接受，也可以考慮用一些天然精油來遮蓋，比如茶樹精油、迷迭香精油或者薄荷精油，這些精油除了氣味清新，還有抗菌、抗氧化的效果。

李思賢表示，老人味和一般體味不同，不是因為衛生習慣不好，而是老化的自然現象，我們不應該因為有人身上有這種味道，就對他們投以異樣的眼光，每個人都會老，我們遲早也會面對這樣的問題，與其排斥，不如用科學的方法去理解它、改善它，才是最理智的做法。