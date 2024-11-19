分析師指出，台股今日反彈，碰到5日線後壓力出現，並未站穩5日線，龍頭股台積電、聯發科、日月光、華碩等權值股紛紛走高，航運股的長榮也走強。台股若無法帶量突破，短線將呈現上有壓、下有撐的整理格局。

盤面上，台積電今日開高，持穩在平盤上方，多空在5日線糾結；聯發科(2454)開高後，漲幅約1%左右；特斯拉供應鏈的加百裕(3323)、同致(3552)雙雙飆鎖漲停板；傳聞打入台積電供應鏈，濱川(1569)直接拉漲停鎖在49.4元住；美超微盤後狂飆，麗台(2465)、華泰(2329)漲幅約在4.7~7.7%；航運股人氣不弱，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)漲幅逾2~3%。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，近期台股受到地緣政治因素及川普上任美國總統後可能造成的產業雜音，包括貿易制裁及課徵關稅，導致短線盤面出現獲利了結賣壓，預期本週市場焦點將為AI指標股輝達的財報與展望，若輝達能繳出亮眼財報與樂觀展望，對於科技族群與AI相關供應鏈將帶來助益。

雖然這波台灣半導體股價因為川普的關稅議題而受到衝擊，但杜欣霈認為，中長線來看並不影響整體AI趨勢發展，且從晶圓龍頭大廠財報可看出市場對於半導體需求有增無減，台股長多仍可期，只是近期因為成交量能下滑，加上輝達財報即將公布，預料大盤短線將在高檔盤整。

杜欣霈進一步分析，由於時間進入年底消費旺季，加上統計歷次美國選舉後12月的表現，歷經選舉當年度不確定性環繞一整年後，12月份美股行情偏多機率相當高，對於與美股高度連動的台股不啻為一大利多，且時間接近年底之後，市場則會將眼光轉向明年企業獲利展望，而台股上市櫃企業2025年的獲利成長趨勢不變，亦為有利台股多頭的因子。