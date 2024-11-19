38歲炎亞綸去年因為桃色風波捲入官司非議，一度被取消代言等工作，幸好最後官司和解收場。今(19日)週刊報導，炎亞綸的工作逐步回到原來的軌道，目前有服飾、寢具等4項代言上門，進帳約千萬台幣，回到過去工作的鼎盛時期應非難事。

據《鏡週刊》報導，炎亞綸去年遭前男友耀樂指控多項罪名提告，甚至上演炎亞綸親自闖耀樂記者會道歉，對方崩潰低頭痛哭，而炎亞綸多次鞠躬，最後含淚離開的劇碼。近日，炎亞綸重回螢光幕前大方談感情事，代言工作、粉絲見面會、售票生日會等也一項項開始如往常舉行，據知他目前已有4支代言上門，收入上看千萬。

炎亞綸去年因耀樂事件，事業跌一跤。（圖／中時資料照）

炎亞綸日前上《娛樂百分百》網路單元「酒後的心聲」，談到去年的低潮時期，他坦言有過「不好的念頭」，說：「每一件事都會有獲得，看你要獲得什麼，有可能覺得不想過去，也有可能就結束了」。而這段多出的休息時間，讓他有機會停下腳步內觀自己，放過那個過去太過執著的自我，認為一切都是上天最好的安排。

炎亞綸最近現身大方談感情事。（圖／中時資料照）

談到過去他以男團「飛輪海」出道，是否還能合體？他笑說現在懷舊風盛行，如果先前沒有其他長壽團體合體現身，他還會考慮當第一個，言下之意就是錯過了合體的時間。炎亞綸也回憶，過去飛輪海在北京開演唱會時，他與某位團員爭吵，加上他腳受傷，雙方很尷尬，沒想到對方下一秒就把他背上台，讓他傻眼覺得不好笑，直言：「因為他的玩笑是那種會讓你不爽的，類似像羞辱那樣」，間接暗示飛輪海合體可能微乎其微。

炎亞綸表示飛輪海合體機會微乎其微。（圖／中時資料照）

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