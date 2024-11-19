大陸在許多領域攻城掠地，根據韓媒《BusinessKorea》報導，大陸搶進液晶顯示（LCD）面板和電視市場，給南韓電視製造商三星和樂金（LG）帶來重大挑戰。

報導指出，以大陸主導的LCD面板供應鏈重組，正迅速削弱三星和LG對原料價格的議價能力，尤其在迷你發光二極體（LED）技術引領下，大陸電視製造商進軍高階市場的速度正在加快。

從三星和樂金11月17日發布的第3季財報來看， 這2家公司電視業務的顯示面板採購成本都較前1年大幅增加，三星採購成本佔整體業務比重， 從去年第3季8.8%增加至今年第1季逾10%，第3季上升到11.2%。三星透露，第3季電視和監視器用顯示面板價格年上漲11%；樂金採購成本佔佔整體業務的比重， 也從去年38.9%上升到今年42.4%。

三星和LG都採用京東方、華星光電等大陸企業供應的LCD面板。報導分析，大陸能夠人為控制價格，主因南韓、日本等國的競爭對手退出LCD顯示器市場，讓陸企佔據市場主導地位。

南韓電視製造商業內人士無奈表示，國內企業在電視面板價格談判中處在劣勢，因為沒有替代的供應鏈，不排除大陸推動液晶顯示器價格持續上漲的最壞情況。