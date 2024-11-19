苓雅區一處機車行疑似遭醉男闖入騎樓，破壞菸灰缸、竊取雨衣後離開，警方調閱監視器追查行為人中。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄無業男大街找目標 理髮、飲料店現金全被偷！警調監視器追人

高雄一名36歲陳姓男子，於15日清晨分別趁無人之際，摸入前金區理髮店、飲料店竊取店內現金花用，共得手2萬元離開，店家發現遭竊後趕緊報案，1小時內就逮到陳男；苓雅區17日傍晚則發生有機車行菸灰缸遭不明人士破壞，警方調閱監視器追查中。

據了解，陳男為無業男子，已犯下20多起竊盜紀錄，於15日清晨摸入前金區一處已開門，但無人看守的理髮店，手持鉗子破壞抽屜搜刮店內現金後離開，店主直到5點發現抽屜遭人破壞，店內現金約1萬6000元已遭竊趕緊報案。

警方獲報後，調閱監視器追查，發現陳男還有前往另一處飲料店，已相似手法犯案，得手約1萬元，於5點52分在巷弄內找到陳男，搜出一包白花花的零錢，總值約2萬多，對此陳男坦承犯案，依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦，並於11月16日法院裁定將陳嫌羈押，以防再犯。

另外在18日苓雅區中午，有機車行報案發現位於騎樓所放置的菸灰缸遭破壞、一旁雨衣不翼而飛向警方報案，警方調閱監視器發現，事發在17日清晨5點半，有一名走路怪異、疑似喝醉男子所犯案。

警方正積極調閱監視器查證行為人身分中，破壞菸灰缸涉嫌刑法第354條毀損罪、竊取雨衣涉嫌刑法第320條竊盜罪，但被害人均不提出告訴，將通知行為人到案依刑法竊盜罪嫌偵辦。