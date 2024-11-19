美國聯邦法官8月裁定谷歌（Google）違反反托拉斯法、壟斷搜尋引擎市場後，美媒18日報導，美國司法部將尋求法官強制谷歌出售Chrome瀏覽器，這將是對全球最大科技公司的歷史性打擊。

美媒18日引述知情人士報導，美國司法部將尋求聯邦法官梅塔（Amit Mehta），迫使Google出售Chrome瀏覽器。

美國聯邦法官8月裁定谷歌（Google）非法壟斷搜尋引擎市場，美國司法部近日傳出將尋求法官強制谷歌出售Chrome瀏覽器。（資料照：shutterstock／達志）

美國科技網站The Verge報導，Chrome是世界上使用最廣泛的瀏覽器，聯邦律師指控，Chrome在交叉推廣Google產品的過程中限制可用管道及競爭成長誘因。

除了強制Google出售Chrome瀏覽器，司法部預計要求Google將Android與搜尋及Google Play分開，但不會強制Google出售Android；另外也將要求Google和廣告商分享更多資訊，給予廣告商更多控制權，決定廣告出現的位置。

美國司法部也將建議Google提供網站更多選項，避免網站內容被Google的AI產品使用等。

若梅塔接受司法部的要求，將有可能重新塑造網路搜尋市場及人工智慧產業。該案於川普第一任期內提出，拜登任內持續審理。這也是華府20年前企圖分拆微軟失敗以來，對一家科技企業採取的最激進措施。