台灣民意基金會今（19）日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同。（台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今（19）日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同，賴的聲望創下新低。基金會董事長游盈隆表示，賴清德的第一次執政困境已經在眼前，和上個月相較，其聲望下滑5.8個百分點，約等於流失113萬人支持。

本次民調顯示，賴清德上任5個多月，對於他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，有9.9％非常贊同、32.9％還算贊同；23.3％不太贊同、19.7％一點也不贊同；10.3％沒意見、3.8％不知道或拒答。

游盈隆表示，賴清德上任近6個月，不贊同他領導國家方式的人已略超過贊同的人，這是驚人的發展。

賴清德10、11月聲望比較。（台灣民意基金會提供）

游盈隆說，這項發現傳達一個重要訊息，那就是賴清德的第一次執政困境已經在眼前，因為多數民意已離他而去。和上個月相比，「總統職務表現贊同率」也就是總統聲望，大幅下滑5.8個百分點，「總統職務表現不贊同率」則上揚5.3個百分點。

游盈隆表示，這一來一往，使得「總統職務表現不贊同率」反超前「總統職務表現贊同率」0.2 個百分點。這和上個月「總統職務表現贊同率」高於「總統職務表現不贊同率」10.9個百分點相比，形勢徹底翻轉、豬羊變色，無疑是重大轉折。

游盈隆分析，在台灣，1個百分點約等於19.5萬名成年人，賴清德聲望下滑5.8個百分點約等於流失113萬人的支持；同樣地，「總統職務表現不贊同率」上揚5.3個百分點，意味著對賴表現不滿的人增加103萬人，一個月內，賴流失逾百萬支持者，同時增加逾百萬人站在對立面，這是巨大的現象。

這是怎麼造成的？游盈隆認為，冰凍三尺，非一日之寒，有五大短期因素：包括，一、憲法法庭「國會改革立法釋憲」判決引起社會強力反彈；第二， 社會對近半年台灣政局擾攘不安的不耐；第三， 最近賴政府相關人事安排引發社會強烈不滿；第四，內閣表現不佳，影響賴清德聲望；第五， 10月「中華民國熱」已經過去。

游盈隆說，整體來講，有關賴清德社會支持結構發生質變的「10月驚奇」、「社會支持結構年輕化」，看來只是曇花一現，一切似又回歸傳統模式。但11月賴清德社會支持基礎出現前所未見的轉變，那就代表55 歲以上民眾對賴的支持大幅下降、非常不尋常，過去老一輩台灣人長期對賴的青睞、所謂的「金孫情結」，如今已明顯淡化中。

同時，河洛人對賴清德的支持度也明顯減弱，具體地說是8個百分點，游盈隆表示，這是另一個具有強烈政治意涵的現象。顯然過去一個月，台灣大眾政治過程已悄悄地發生一場無聲但激烈的抗議行動。諸多跡象顯示，綠營「禍起蕭牆」或許是一個合適的形容。

上述調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現判讀，及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受該基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。