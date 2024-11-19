世界棒球12強，中華隊打敗古巴晉級4強，今晚將前進日本東京爭取冠軍，台中市長盧秀燕19日宣布，中華隊若拿到冠軍，台中市籍的選手，除了國光獎金外，再加發70萬元來鼓勵選手。

市長盧秀燕今早宣布說，對英雄的鼓勵要及時，中華隊出發到東京前，只要中華隊拿到冠軍，台中市籍的選手，除了國光獎金外，市府將再加碼獎金，包括冠軍70萬元，亞軍50萬，季軍30萬元，祝福中華隊能摘金奪冠。