周香港恆生綜合指數早盤暫升130點或0.7%，為19707點。國企股(H股)指數升0.7%，為7105點。科技指數漲1.4%，為4401點。
「ATM股」全數揚升近1%。
小米盤後公布業績，上季獲利增4.4%，表現優於預期，目前股價跌逾1%。
金價反彈，黃金股領漲其它板塊，紫金礦業暫升3.5%。
汽車股集體彈高，蔚來和小鵬升逾2%。
美股周一走勢分化，金龍中國指數升1.7%。周一美債殖利率持續揚升，金價和油價有所反彈。恆指在周一彈升一天後，周二高開123點。
周香港恆生綜合指數早盤暫升130點或0.7%，為19707點。國企股(H股)指數升0.7%，為7105點。科技指數漲1.4%，為4401點。
「ATM股」全數揚升近1%。
小米盤後公布業績，上季獲利增4.4%，表現優於預期，目前股價跌逾1%。
金價反彈，黃金股領漲其它板塊，紫金礦業暫升3.5%。
汽車股集體彈高，蔚來和小鵬升逾2%。
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