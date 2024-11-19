周香港恆生綜合指數早盤暫升130點或0.7%，為19707點。國企股(H股)指數升0.7%，為7105點。科技指數漲1.4%，為4401點。

「ATM股」全數揚升近1%。

小米盤後公布業績，上季獲利增4.4%，表現優於預期，目前股價跌逾1%。

金價反彈，黃金股領漲其它板塊，紫金礦業暫升3.5%。

汽車股集體彈高，蔚來和小鵬升逾2%。

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