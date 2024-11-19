川普勝選後，迅速任命特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導新成立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE），推動政府開支撙節、規範簡化以及聯邦官僚體系重整。這些政策預期將為特斯拉及相關AI產業帶來顯著助力，進一步推動AI技術應用於自駕車、機器人等領域的發展。

第一金全球AI機器人及自動產業基金經理人張銀成指出，未來10年AI仍是全球重要投資趨勢。隨著川普政府支持減少AI監管障礙，新創公司如馬斯克的xAI有望挑戰OpenAI與Google，進一步開發大型語言模型，加速AI技術突破。

根據Bain & Company數據預估，2027年全球AI市場規模將達7800億至9900億美元，相較2023年的1850億美元增長逾五倍，年複合成長率（CAGR）高達40%至55%。這波成長主要來自企業及政府採用AI與機器人技術來提升效率，以及訓練與運作AI系統所需的大型資料中心需求增加。

儘管聯準會的降息步伐可能放緩，但寬鬆貨幣政策方向不變，對企業成本降低及需求提升有長期助益。張銀成指出，AI相關產業如精密機械、手機AI晶片及應用測試等，已顯現谷底反彈跡象。企業營收與訂單逐漸增長，AI動能正向發展趨勢明確。

他強調，未來應關注AI在降低成本與提升效率方面的應用，尤其是資料處理與雲端服務領域。亞馬遜AWS、Google GCP與微軟Azure等提供雲端解決方案的三大巨頭，業績仍維持高速增長，得益於AI技術的持續突破。

第一金投信建議投資人，持續關注AI、機器人及自動化產業，並透過定期定額方式掌握長期投資機會，以分享川普執政年代帶來的市場紅利及科技產業成長潛力。