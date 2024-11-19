世界12強棒球賽，中華隊以B組第2名闖入複賽，今天將和日本隊一同搭乘華航CI104班機前往東京，進行下一輪超級循環賽。不過由於商務艙機位不夠，勢必有中華隊球員得坐經濟艙，沒想到曾頌恩生日以「1日之差」輸給戴培峰，無緣搭上商務艙，讓搶到末班車的戴培峰笑虧：「這就是命！」

中華隊今天與日本隊搭乘華航CI104班機前往日本，機票由世界棒壘球總會（WBSC）處理，因此中華隊無法包機前往，只能與日本隊各分到12席商務艙，加上澳洲隊要從日本轉機回國，也分到12席商務艙，至於WBSC官方有4席。也因此，中華隊有7名球員得坐經濟艙，最後決定以「年齡」來排序，沒想到曾頌恩以「1日之差」輸給戴培峰，原來曾頌恩是1月8號生日，但戴培峰是1月7號，搶下商務艙最後一個座位。

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曾頌恩被小編問到：「你是以1天之差輸給了戴培峰嗎？」他神情落寞表示：「他7號我8號」，隨後還原當下過程：「我在那邊一直算年紀比我小的人，培峰還在那邊謝謝喔」，過程中不忘模仿戴培峰的手勢，接著開玩笑把坐不到商務艙關鍵指向因傷缺陣的「金孫」古林睿煬：「古林沒有打，古林有打的話，我也能擠進白金的末班車，一艙之隔啊」。

曾頌恩有「巨蛋王」封號。（圖／中時資料照）

戴培峰是中華隊不可或缺的大將。（圖／中時資料照）

搭上商務艙末班車的戴培峰，面對鏡頭時則開心表示：「耶耶耶，我商務艙最後一個，因為我1/7，曾頌恩活該，因為他不是1/7，生日改一下。」對於被小編問道：「他說他以1/8生日1天之差輸給了你」，戴培峰強調：「沒辦法，這就是命，這就是命！」至於回程機位是否會遇到與去程相同問題？中職會長蔡其昌強調將協調單獨包機，希望中華隊能全員一起返回台灣。