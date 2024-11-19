第15屆珠海航展17日落幕，本次航展由於出現共軍殲-20、殲-35，俄軍Su-57等3款匿蹤戰機而格外受到關注，參與本屆航展的資深軍事專家、《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文點出，由於擁有成熟的武器、航電等技術，殲-35的進化速度很快，在同等級戰機中的成熟度僅次於美軍F-35「閃電II」戰機，面對這款戰機，國軍必須要高度關注。

鄭繼文昨（18）日在廣播節目《歷史易起SHOW》透露，在航展期間，參展的殲-35只有飛抵機場上空做飛行展示，而且在會場的滯空時間不長，沒有降落地面，這是本屆航展中稍嫌可惜的地方。

對於外界評論，殲-35與美軍F-35匿蹤戰機外型極為相似，有抄襲之嫌，鄭繼文指出，若把兩款戰機外型拿來比較，相較於較為肥短、被軍事迷戲稱為「肥閃電」的F-35，殲-35的外型更為漂亮、比例更均衡。但他也強調，戰機不能只看外型，F-35是目前世界上功能相對最完整的匿蹤戰機，技術比殲-35更為成熟，因為它擁有一般、垂直起降和艦載型號，並被大規模列裝，而且有實戰經驗。

殲-35部分，鄭繼文指出，儘管在技術上不如F-35成熟，但殲-35發展至今已進行過3次改版，未來除了大陸空軍，大陸海軍航空兵也可能採用它作為艦載機，此外，相較於韓國、土耳其等國正在研發的匿蹤戰機，殲-35的航電、引擎、武器系統更為成熟，且大陸有完善的戰機發展體系，所以在目前的中型匿蹤戰機中，殲-35的成熟度僅次於F-35。因此，鄭繼文提醒，殲-35的發展速度非常快，不斷的在進化，面對這款戰機，國軍必須要高度關注。