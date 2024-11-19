台北市新生和平人行天橋拆除爭論不斷，反拆團體依《文化資產保護法》向市府提報文化資產審議，台北市文化19日公布審查結果，6位出席委員均認為大安區「和平新生天橋」不符合文資法及相關法規所列之指定登錄基準，最終不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。

文化局表示，關於民眾希望保存大安區「和平新生天橋」，提報具紀念建築與文化景觀價值列冊一案，文化局於5日收到提報資料後，隨即發文新工處要求暫緩拆除，以確保現場完整，並於13日依《文資法》規定邀集文資委員辦理會勘。

文化局說明，會勘當日出席有提報人、反對拆除民眾、支持拆除民眾及市府相關單位，於現場向文資委員陳述意見、說明提報理由、建物現況、人本交通、城市記憶、天橋結構特色等等；此外，雖民眾僅以紀念建築、文化景觀類型提報，惟文資委員仍依前開文資法及其相關法規規定與自身專業，就本案有關「古蹟、歷史建築、紀念建築、史蹟、文化景觀」之文化資產價值潛力，做全面性評估，

文化局說，經現場聽取各方意見說明，參酌所提資料，並實地勘查天橋現況，充分了解本案情形後，6位出席委員均認為大安區「和平新生天橋」不符合《文資法》及相關法規所列之指定登錄基準，最終決議其不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。

文化局說，和平新生天橋就文資部分業已依法審查完成，天橋後續如何延續市民共同記憶，文化局可配合協助管理單位共同研商、規畫可行方案，並給予建議與協助。