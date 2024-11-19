●Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest表示，本周的明星是我們的朋友輝達（Nvidia）。輝達已被納入道瓊指數，所以對所有關鍵指數都很重要。除非在財報發布前出現一些消息，否則市場都將靜待輝達的表現。

●華爾街知名大空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson轉站多方，基於經濟增長回溫和聯準會進一步降息的預期，看好標普500指數到2025年底將升至約6,500點，意味著與上周五收盤相比還有11%的上檔空間。他原先預估標普500指數到2025年中會降至5,400點。Wilson認同美股估值偏高，但可望受惠於美國宏觀經濟改善及川普鬆綁監管。

●摩根士丹利分析師Joseph Moore預估輝達第三財季業績可望維持強勁增長，但由於輝達的新晶片苦於供應限制，尤其是Blackwell，這恐將影響其第三季營運表現和未來展望。不過，基於 Blackwell周期仍可望創造巨大的增長，因此仍將輝達列為投資首選。

●摩根士丹利出具報告指出，由於移民減少和加徵關稅恐導致美國經濟放緩及通膨反彈，再加上就業降溫，可能使聯準會放慢降息步伐。大摩預估美國通膨仍將在2025年逐步下滑，但直至2026年都會高於聯準會設定的2%目標，預估今年美國核心CPI通膨平均值為2.8%，2025年為2.5%，2026年為2.4%。大摩並預估美國GDP成長率在今年為2.4%，明年放緩至1.9%，後年進一步下滑至1.3%。