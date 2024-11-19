Google指出，由台灣團隊所開發的《厝邊 MyNeighbor》獲得「年度最佳社會貢獻應用程式」。開發成員以自身處理二手物品交易的經驗出發，觀察到目前缺少以在地社群與鄰里為核心的平台，因此以「厝邊」的概念打造二手物品交易平台。

觀察今年上榜的其他應用程式，AI技術的應用場景越來越多元，成為解決問題和自我學習時的實用工具。獲得「年度最佳應用程式」的《Speak-英文口說智慧學習》，透過AI技術提供即時的實境對話練習和修正建議，讓使用者能夠隨時隨地練習英文口說，幫助降低學習門檻。

同時，運用AI技術進行影像編輯，以及短影音娛樂應用也受到許多台灣使用者喜愛。獲得「年度最佳生活幫手應用程式」的《Adobe Express：AI影片設計》運用AI技術來幫助使用者展現創意，讓繁瑣的影片剪輯和文字特效製作變得更簡單。《Winkit-影片畫質修復》則可以運用AI技術讓不小心拍壞的照片與影片重獲新生，像是修復畫質、消除雜訊，甚至自動修圖和增強色彩，讓照片和影片煥然一新，成為「年度最具潛力應用程式」。

「年度最具娛樂性應用程式」則是由專為手機觀看直式短影音所設計的《ReelShort-Short Movie & TV》獲得，除了提供原創影片、迷你劇集等豐富內容外，更加入互動式影片，讓觀眾可以自行決定故事發展，帶來更沈浸式的娛樂體驗。

隨著不同類型的行動裝置普及，許多使用者也選擇使用大螢幕尺寸的裝置，「年度最佳大螢幕應用程式」鼓勵開發者針對大螢幕裝置設計更優質的應用程式，則由《Infinite Painter》拿下。

「年度最佳遊戲」由《劍與遠征：啟程》獲得，由台灣獨立遊戲團隊Seagle Games開發的《水族館物語：人魚世界》獲得「年度最佳台灣製作遊戲」；長年備受玩家喜愛的《Pokemon GO》獲得「年度最佳持續影響力遊戲」，「年度最佳休閒遊戲」由《出發吧麥芬》拿下。