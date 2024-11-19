38歲王瞳（本名：吳姍耘）2020年與愛情長跑多年的艾成結婚，未料2年前艾成驟逝，享年40歲。近日，王瞳發文自曝最近蠟燭多頭燒，爸爸翻車住院，狗狗生病，但讓全家人更緊密，也謝謝教會朋友幫忙。話鋒一轉，他透露爸爸明明在病榻上，忽然問她：「啊妳有男朋友了沒？」令王瞳好氣又好笑。

王瞳昨(18日)發文，透露最近家裡「人仰狗翻」，「爸爸摔車、哈嚕狗兒子生病，但也讓一家人更加緊密，媽媽妹妹都辛苦了，一起分工合作、同心合意，也謝謝教會的家人們為爸爸禱告，還有陪伴、還來幫爸爸洗頭」。

王瞳最近分享陪爸爸住院。（圖／翻攝自王瞳臉書）

王瞳發文。（圖／翻攝自王瞳臉書）

王瞳說，陪伴爸爸時，爸爸特別請問她許多聖經的問題，「他（指王瞳爸爸）說這次我有禱告喔！你媽都叫我要禱告，感謝主！阿門。」接著王瞳爸問：「啊妳有男朋友了沒？」王瞳整個傻眼說：「喂～猝不及防！你住院還關心這個⋯一點都不重要的事」，粉絲也獻上祝福，希望王瞳爸爸早日康復。

王瞳近年提到艾成還是忍不住落淚。（圖／中時資料照）

今年6月王瞳去聽張學友演唱會，座位號碼正好是8排17號，而8月17日是艾成的忌日，再聽到過去和艾成的定情曲〈我真的受傷了〉，讓她一秒難過落淚。今年8月17日，王瞳曬出一張昔日和艾成牽手背影，表達思念；而被問到是否考慮有第二春？王瞳出席公開活動時表示，還是想要有一個美滿幸福的家庭，至於擇偶條件？她說沒設限，還是喜歡有才華的男生，也說：「相信艾成也會很希望看到我幸福，要用健康的角度看這件事，不避諱別人跟我談艾成，我反而會很開心，不希望別人忘記他」。