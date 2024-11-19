中華隊在今年世界12強棒球賽打出佳績，投手群表現令人驚豔，此次預賽五戰僅失掉10分，自責分9分，不僅比日本隊的16分還少，防禦率僅1.80更是高居12強之冠，觀察此次教練團的調度，「敢選、敢用、敢換」3敢策略成為關鍵，節奏明快不偷局數，且投手群各自任務明確，能在場上全力發揮，破繭而出。

去年經典賽中華隊投手群大爆炸，預賽4場狂瀉31分28分自責分，防禦率高達7.20，這也讓中華隊在小組五支球隊戰績相同的狀況下，比較失分率墊底，淪落去打明年的資格賽。

短短一年，中華隊投手群在國際賽上能有大突破，選材不迷信大牌，挑選今年賽季表現出色，且近況不俗的球員是第一步，四名先發投手林昱珉、黃子鵬、陳柏清及郭俊麟表現稱職，張奕、林凱威、莊昕諺及陳冠宇肩負領先或止血時第二及第三任過渡角色，最後再交給終結者吳俊偉。

另外，陳冠偉、王志煊、黃恩賜及江國豪各自定位明確，江國豪對日本2.2局無失分，黃恩賜對日本1.1局無失分，陳冠偉4場出賽3.1局送6K，王志煊兩場出賽無失分，投手一棒傳一棒，不見過去選了不敢用的毛病，打團體戰降低各自壓力，發揮最大綜效。

教練團應變能力大膽且出色，牛棚投手替換上絲毫不猶豫，讓投手能在20球以內全力發揮，把握短期國際賽對手打者不熟悉投手且難快速適應的特點，展現壓制力，整體調度頗有大聯盟味道，同時也是過去中華隊少見。

投手教練林岳平及牛棚教練王建民的密切合作，加上今年12強教練團多半是去年經典賽的班底，彼此經過磨合後產生火花，大聯盟級的選材及調度思維，再搭配選手們的發揮，造就如此出色的表現。