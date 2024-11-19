繼11日晚珠海香州區體育中心附近道路傳出車輛亂撞路人，釀成35人死亡、43人受傷的意外後，19日早上，湖南常德鼎城區永安小學門前發生汽車撞人事件，多名學生被撞受傷，具體傷亡情況未明。

香港01報導，從網路流傳影片顯示，多位大陸小學生在街上驚慌地跑回校園內，有學生手拉着一名倒地的女同學，大喊「救命啊，救命啊」。救護車已到場救治傷者。

另有影片顯示，肇事車輛為一輛白色SUV，車頭保險桿明顯撞凹。大批民眾圍打一名男子，疑似肇事司機。