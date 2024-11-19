北市士林區文林路上一間健身房葉姓負責人以及店內共7名教練，利用開班授課的機會，私下經營黃金、原油、虛擬貨幣等投資，並以「穩賺不賠」作為噱頭，要求學員繳8萬8000元學費，今年4月，因網路負面評價，將一名榮姓女模押往健身房內逼拍道歉影片，引發網友熱議。士林地檢署19日偵結，依違反期貨交易法、組織犯罪等罪，起訴葉等7人，並聲請沒收3000多萬不法所得。

文林路上Teamlift運動空間士林館葉姓負責人，自2021年12月起，利用4間運動場館招收學員，而葉男加入國外投資網站Vantage，招攬另外6名健身教練作為下線進行投資，再邀請學員加入通訊軟體LINE「金幣流-官方帳號」群組，共計112人，在群組內以文字發表可進場做多、做空的止損點、止盈點，帶領學員下單操作。

葉等人在LINE群組強調「噓！別出聲」，要求學員低調致富就好，卻在2022年11月間，因股東之間的糾紛，葉姓、林姓、鍾姓以及宋姓4名教練圍住一名楊姓學員，要求楊支付3萬2000元才讓其離開，整個過程遭一名榮姓女模貼網，葉等人再找到榮姓女模，將人押往健身房3到4小時，逼簽道歉書，又拍攝「無神道歉影片」上傳IG，引發網路熱議，檢警介入偵辦，今年4月11日進行搜索，諭令葉等人交保、限制出境。

起訴指出，葉等人涉犯違反期貨交易法，未經金管會證期局許可，經營期貨顧問事業而獲得授課報酬、組織犯罪防制條例，另外強押學員拍攝道歉影片等行為，葉等4人涉犯恐嚇取財、強制罪，並建請法院宣告沒收不法所得3229萬餘元。