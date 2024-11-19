節氣交替後，有些人能得到吉星祝福，脫胎換骨而重生，紫微斗數老師姚本軍在臉書上表示，2024年沐浴星走到小雪節氣時，將對4生肖的事業發展帶來影響，他們能夠放下過往包袱，以一種「更新」和「重新出發」的心態面對職場挑戰。

▌生肖狗

雪節氣期間，當沐浴星遇上生肖狗，代表個人容易進入自我反思、謹慎整理的狀態，開始深入思考自身的職場定位、責任和未來發展，尢其適合清理過往累積的工作習慣，尋求更有效率的工作方式，值此期間，生肖狗心態上容易情緒波動，甚至帶來些微職場壓力，更容易自我懷疑或感到疲倦；與此同時，這也是調整與改變的契機，藉由反思過去的工作流程，進行調整與改變，加強個人競爭力。

▌生肖馬

小雪節氣在沐浴星的影響下，生肖馬在職場上會展現強烈的學習、適應以及重新出發的力量，這顆星暗示工作發展上有機會出現的挑戰，也能重新調整職場定位或工作目標，多參加培訓或課程、學習新的專業知識，或者在現有領域中深耕，可以為未來發展奠定更堅實的基礎，另外，如果能調整溝通方式或展現新的工作態度，則容易獲得上司的重視與同事的支持，爭取到更多職場資源與幫助。

▌生肖虎

沐浴星在小雪節氣期間為生肖虎帶來影響，將更傾向於精細地管理資金，對財務規畫做重新評估，淘汰不必要的開支，並優化現有的資源配置，在經濟收入和資源管理上獲得顯著成效，在工作方面，則會出現兼職機會或與財務成長相關的項目合作，有助於開拓新的收入管道，總體來說，藉由財務優化和開源措施，能在未來創造一個更為穩定的財務基礎。

▌生肖猴

沐浴星在小雪節氣時遇上生肖猴，會特別強調心境上的更新和內心的調整，這對工作發展產生潛在的積極影響，同時讓人重新審視自己的內心狀態，並進行心態上的清理和優化，能以更為輕鬆和積極的姿態面對職場挑戰，從而提升工作的順暢度和滿足感，這種心境的清理讓人減少職場壓力，轉而以更為積極和開放的心態面對工作，也因此使得整體工作氛圍更為和諧，進而提升工作效率，不 僅於此，還特別容易獲得創意與靈感，解決工作上的難題，並獲得上司或同事的肯定，促進職場發展。

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