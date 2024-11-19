世界12強棒球賽中華隊昨天（18日）在預賽最後一場以2比0完封古巴，戰績4勝1敗前進東京複賽，星巴克繼贏澳洲時宣布今天大杯飲品買一送一後，又宣布加碼1天，只要在今、明（19、20日）上午11點到晚上8點，於星巴克門市購買大杯以上冰熱、口味一致的飲料，享買一送一優惠，星冰樂也在內。

星巴克宣布，慶祝中華隊打贏澳洲、古巴，推出今天、明天（19、20日）買一送一優惠，上午11點到晚上8點至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，就有買一送一優惠，優惠品項依各門市現貨為準，包括星冰樂等幾乎全品項都享優惠，但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

星巴克表示，原價購買與優惠折扣的飲料，若加價指定品項植物奶皆需收費，各行銷活動恕不合併使用，以及本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，也不適用於機場、高鐵、國道休息站、南港車站、松山車站、台鐵一、板橋車站、青埔、六家、烏日、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站門市。