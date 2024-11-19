經濟部規劃泛官股的售電平台，供中小企業買綠電，以中鋼發起，中華電信、高鐵加入，民眾黨立委張啓楷質疑，其中竟規定若綠電乏人問津，股東有義務依持股比例回購，引發百萬股民疑慮，要求把這條規定刪掉，經濟部長郭智輝表示，可以刪掉，但如果將來他們買不到綠電，「可能會找委員要喔」，並強調他的立場就是不讓他們買到貴的電。

經濟部主導泛官股售電公司於10月正式成立，設定統購上限為區塊開發3-1、3-2期風場1／5綠電、約40億度，再分包販售，年期最短15年、最長25年。首個股東為中鋼集團，預計明年1月將包涵中鋼、中油、中華電信、高鐵等股東。

張啓楷質疑經濟部成立泛官股的售電平台是要幫綠能業者解套，因為他們的綠電太貴；郭智輝解釋，這平台主要是在幫助小公司，大公司買綠電要簽約20年，小公司不用簽這麼久，要多少買多少就好，用這個平台比較方便。

張啓楷質疑，這就是叫國營事業去買單，股東都在質疑綠電電價太高，竟然還訂規則，說綠電賣不出去要股東回購。郭智輝強調，股東本身就是買綠電的客戶，要把那一條規定刪掉也沒問題，但如果到時候買不到綠電，「他們可能會找委員要喔！」他同時也強調，他的立場就是不會讓他們買到貴的電。