台灣民意基金會今天公布民調，卓內閣施政表現滿意度出現死亡交叉，僅四成滿意，有四成一不滿意，不滿意者比滿意者多0.9個百分點，且一個月內多出百萬人站在對立面。基金會董事長游盈隆表示，這代表卓內閣已失去多數民意的支持，上任半年，卓內閣的好日子結束了。

台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布的民調，行政院長卓榮泰上任五個多月，對於他所領導內閣的施政表現，有5.5％非常滿意，34.4％還算滿意，24.3％不太滿意，16.5％非常不滿意，14.1％沒意見，5.1％不知道、拒答。換句話說，有四成滿意卓內閣整體施政表現，四成一不滿意，一成九沒意見、不知道、拒答。不滿意者比滿意者多 0.9 個百分點。

游盈隆表示，這項發現透露了一個訊息，那就是，上任半年，卓內閣的好日子結束了。這和上個月滿意卓內閣施政表現者多於不滿意者 9.8個百分點相比，完全走樣，和賴總統聲望重挫如出一轍。對卓內閣而言，無疑是一個空前打擊。

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他說，在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，卓內閣施政表現滿意者下滑 5.4個百分點，意味卓內閣一個月內流失超過一百萬支持者；同時，不滿意者上揚 5.3 個百分點，意味卓內閣一個月內多出一百萬人站在對立面。這是任何執政者都不願看見的局面。

游盈隆分析，更嚴重的是，當不滿意者超過滿意者的時候，代表卓內閣已失去多數民意的支持，而這也是卓內閣上任以來的第一次。

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蔡英文與賴清德第一個總統任期都遭遇「11 月魔咒」，卓內閣難道也遭受波及？他說，「從趨勢看，似乎是如此」。從另一個角度看，2023年2月上任的陳建仁內閣，上台第六個月出現所謂「死亡交叉」（意思是不滿意者多於滿意者），並延續好幾個月，陷入執政困境。

為什麼卓內閣與陳內閣一樣，都在上台後第六個月面臨所謂的「死亡交叉」？游盈隆認為，這是一個有趣的問題。然而，卓榮泰內閣和陳建仁內閣最大的不同是，卓內閣一開始就陷入分裂政府的結構性困境，而陳內閣則是受民進黨完全執政的庇蔭。

他說，從某個角度看，卓內閣能夠撐半年才遇上執政困境，已經算是很幸運了。這可以從兩個面向看，第一，因為2024新國會三黨不過半，且執政的民進黨無法妥善處理與在野黨的關係，導致卓內閣必須面對一個有強烈敵意的國會；在藍白多數聯盟強力運作下，從國會改革法案、中央政府總預算案、財劃法修法等大大小小的立法過程中，吃盡苦頭，這是卓內閣不可逃避的宿命。

第二，卓內閣陣容，扣除國防、外交等國安系統外，大都缺乏全國性知名度與社會公信力，游盈隆表示，卓內閣上任半年以來，整體表現不但不亮麗，還頻頻出包；在如狼似虎的在野立委面前，彷彿是一群受驚嚇的羔羊一般。全國民意終究是會有反應的。