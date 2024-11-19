「臺北市補助服務業節能設備汰舊換新」宣傳記者會公協會代表與參展廠商合影(圖/臺北市政府產業發展局提供)

現場參與的家電品牌商與通路商展示多款創新節能設備，吸引眾多服務業者現場洽詢。參展商表示，節能設備不僅有效降低電費，還能提升用電效能與顧客體驗，是最具成本效益的經營策略之一。參展電器品牌代表認為，本次補助政策是服務業汰舊換新的重要契機，能以最短時間享受到節能效益，期望透過政策引導，帶動全市更多店家投入綠色轉型，打造可持續發展的商業環境。

臺北市政府俞振華副祕書長表示，為加速淨零政策推動，因應能源轉型提升用電效率，113年持續編列4,700萬元補助服務業汰換老舊設備，希望藉此協助服務業降低用電，改善經營成本體質。農曆年節將至，想要為新的來年帶來好運氣，除舊布新就從汰換節電設備開始！節能設備每案最高可補助300萬元，機會難得，請勿錯過！

產業局陳俊安局長提醒，服務業汰換節能補助總共有9大品項，包括冷氣、電冰箱要符合能源效率一級；冷凍櫃、循環扇、室內停車場智慧照明、LED照燈具限節能標章產品；冷凍/冷藏庫限採用變頻高效能壓縮機；中央空調系統冰水主機COP為1級之機種；空氣門簾要能有效防止冷氣外洩及阻隔室外熱氣滲入。凡在本市轄內營業場所、公司行號、法人機構等皆可申請。

臺北市補助服務業節能設備汰舊換新-淨零啟動儀式(圖/臺北市政府產業發展局提供)

記者會最後，與會嘉賓共同進行「淨零啟動儀式」，宣示臺北市服務業邁向綠色轉型的重要決心。此舉不僅展現政府與業界攜手合作的成果，也象徵助力全市服務業者汰舊換新的新氣象，期盼更多業者響應，打造零碳臺北，共創永續新生活。

更多詳情可至產業局官網查詢或撥打專線：0800-580-037，將有專員協助您辦理。

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