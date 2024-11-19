鴻海在2023鴻海科技日（HHTD23）時，首度邀請輝達創辦人暨執行長黃仁勳登台，董事長劉揚偉並與黃仁勳共同透露，雙方將合作開發下世代AI及機器人生產系統。鴻海運用NVIDIA Omniverse平台，創建台灣新竹廠房的3D數位孿生自動化產線。

以Omniverse在新竹的成果為基礎，結合數位孿生技術，鴻海藉此進一步擴展海外據點。鴻海的墨西哥工廠建造過程中，即運用Omniverse平台技術，同時導入機器人技術的Isaac，結合AI驅動模擬的Modulus及OpenUSD數據標準等尖端技術。

鴻海表示，數位孿生技術的核心優勢在於快速複製及規模化能力，已成為集團強化全球布局關鍵。透過此技術，鴻海能以前所未有的速度和精確度，在全球各地複製和建立生產線，快速部署統一標準的高品質生產設施，大幅提升企業在全球市場的競爭力和適應性。

鴻海指出，數位孿生的快速複製能力不僅加速集團全球化布局，更顯著增強企業韌性。面對供應鏈中斷或突發市場需求時，鴻海能迅速模擬製造流程變化，調整生產策略、靈活配置各地區資源，確保自身及客戶的生產連續性和穩定性，使集團維持強大競爭優勢。