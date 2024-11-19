AI伺服器大廠美超微（Super Micro）由於財報難產，將在美國時間11月18日面臨下市大限，卻爆出神秘集團SIG（海納國際集團）抄底3080萬股，持股逾5%，激勵周一股價狂飆16%，今日一早更傳出，美超微已找到會計師簽核財報，盤後股價續噴26%，而2倍做多的個股ETF SMCX更瘋漲逾3成，被外界解讀，二度下市危機有望暫除。

被封為AI第1妖股的美超微，下市危機迫在眉睫，情勢卻在最後一刻出現大逆轉，公司宣布，已找到願意簽核財報的會計師事務所BDO，擔任審計工作。據了解，BDO為全球第5大會計師事務所，將力拼在60天的期限內，向那斯達克提交合規計畫，以維持上市資格。

除去年年報持續難產，美超微上周還向美國證管會（SEC）提交報告，坦承尚未找到新的委外審計公司，因此截至9月30日的第3季財報也交不出來，需要更多時間選擇和聘請會計師、讓管理層完成對財報內控的評估，讓投資人嚇出一身冷汗。

美超微原應於16日交出10-K年報，或是在最遲180天內，重新遞交符合規定的補救計劃，但因適逢周末，所以死限再延2天。據美國《巴隆周刊》（Barron's）報導，美超微預計周一前提交延遲的年報方案，上周五盤後股價飆升逾16%。

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