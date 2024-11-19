本季NBA出現一支毫無爭議的勁旅，那就是騎士，他們開季勇奪15連勝，至今尚未嚐到敗績，並列史上第二佳，不過想要超越勇士在2015-16賽季所創的開季24連勝紀錄，還有一段長遠的路要走。

騎士本季的15連勝之旅分別在主場拿到8勝，客場7勝，每場平均攻下123.7分，失分111.4分，平均勝分+12.3分，123.7分是全聯盟場均得分最高的球隊，失分111.4分聯盟排名第9，場均勝分聯盟第一。

勇士當年創下的開季24連勝紀錄，其中客場14連勝，主場10連勝，場均勝分12.5分，直至12月13日在客場敗給公鹿才結束NBA史上開季最長連勝紀錄。

勇士當年在柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林聯手中創下73勝9敗NBA史上最佳單季勝場數紀錄，季後賽連過火箭與拓荒者，西區決賽1比3劣勢下3連勝逆轉過關，可惜總冠軍賽3比1聽牌的時候遭到由詹姆斯以及厄文領軍的騎士翻盤，無緣完成連霸。

本季騎士想要超越勇士，難度可說是非常高，因為，騎士陣中雖擁有米契爾、加蘭等大將，但缺少一位當代超級巨星領軍，整體而言少了一股捨我其誰的霸氣，尤其是下一場(20日)就是在客場挑戰衛冕軍塞爾提克，即便過了這關，12月2日對手依舊是塞爾提克，所以得先看克里夫蘭大軍明日前往波士頓花園廣場踢館的結果而定。

翻開過往歷史，拿下開季15連勝以上的球隊除了勇士與騎士外，還有1993-94賽季的火箭、1948-49賽季的巫師前身華盛頓國會大廈，當中也僅有火箭摘下該季總冠軍，因此開季戰績並無法代表整個賽季，正所謂球是圓的，沒有打到最後一場、最後一分鐘都無法確定誰勝誰負。