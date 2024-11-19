🔴【LIVE直播】中華隊轟進東京巨蛋！ 桃園機場出發最新畫面｜2024.11.19

中華隊19日從桃園機場出發（youtube@中天新聞CtiNews‬）

中華隊19日從桃園機場出發（youtube@中天新聞CtiNews‬）

中華隊19日從桃園機場出發（youtube@中天新聞CtiNews‬）

中華隊轟進東京巨蛋! 桃園機場出發最新畫面 20241119‪@中天新聞CtiNews‬

世界12強棒球賽，中華隊以B組預賽第2名晉級4強複賽，今天中午（19日）12:35與日本隊搭乘包機前往東京，將與委內瑞拉、美國、日本在東京巨蛋交手。中華隊提早到達桃園機場，歡送儀式也於9:45提前舉行，中華職棒會長蔡其昌看著中華隊說：「大家昨天晚上打完，今天這麼早起來，可能有些疲勞，但是到達日本之後肯定又能打起精神了。」

昇恆昌提供給中華隊成員貴賓室休息，中華隊西裝筆挺，尤其是隊長陳傑憲人氣非常高，數度被包圍合影。陳傑憲說：「在巨蛋感受到台灣球迷滿滿的力量，希望帶著這股力量到東京打下好成績，也希望一起去東京巨蛋的台灣球迷繼續幫我們加油，把那裡當成我們主場一樣。」

中華隊18日預賽最後一場對古巴，雖不是必贏的比賽仍在大巨蛋觀眾聲援下努力拚戰，精彩以2比0完封勝。日本也在最終戰冒雨11比3痛宰多明尼加，以預賽全勝的氣勢回到東京。