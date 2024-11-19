為振興花東觀光，交通部觀光署8月起針對台東實施旅遊補助，10月中更加碼推出自由行補助2.0方案，原訂補助至11月30日，沒想到因反應良好，昨（18）日宣布活動將提前至23日結束，讓訂好11月底旅遊的民眾氣罵「政府還有沒有誠信可言？」

一名網友在臉書「爆料公社」氣憤表示，補助計畫原訂到11月30日才截止，他早在11月5日就已訂房、付費，入住時間為11月26日，沒想到如今活動提前截止，他因此收到業者訊息將補收相關費用，讓他傻眼質疑為何名額沒先被保留，更怒轟「政府還有沒有誠信可言？」

不少人也有同感，說「我家本來也要月底，好險假排不到提早去了，有用到補助」、「雖然補助只是小錢，但這樣心情真的很差」、「為了補助才去的，結果居然提前結束，那就沒必要開這麼遠的車去了，這波操作真的很傻眼」。

其他人則幫忙解釋，雖然已完成訂房、繳費，但尚無實際入住紀錄，業者無法進行申請，才會出現名額沒被保留的詭異狀況，說「補助本來就有限量，只能說你剛好遇到」、「早入住早享優惠，下次最好別卡最後」。

受花蓮強震、餘震及颱風等天災影響，今年花東觀光業重挫，觀光署8月起針對台東實施自由行補助，並從10月15日起加碼推出台東自由行補助2.0方案，活動持續至11月30日，不分平日假日，每房每晚最高提供1000元補助；因民眾反應良好，觀光署表示原先追加的5000萬元經費即將用罄，將再加碼挹注3000萬元經費，但活動將提前至11月23日截止。