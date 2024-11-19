教育部青年署114年「青聚點」地方創生人才培育獎勵計畫即日起徵件，招募長期在地扎根、關懷社區的地方團隊成為「青聚點」，只要是合法登記的公司、行號、團體或法人，且提案代表具地方創生或社區行動5年以上經驗，可於今年12月17日中午12時前線上提案，加入「青聚點」行列，最高可獲得130萬元的經費。

青年署表示，青聚點須開設在地課程至少42小時、培育5名以上蹲點實作生、自提跨域合作或成果發表等方案，入選者即可獲得最高100萬元獎勵金；114年更首次擴大辦理增加「選擇性項目」，無償提供部分時段讓青年共享空間資源，以及舉辦青年交流小聚活動，還有機會再獲得最高30萬元獎勵金，相當於最高可獲得總獎勵金130萬元的經費！

青年署指出，青聚點需整合過去地方行動經驗，設計工作坊、體驗交流與授課講座等多元形式，辦理「在地課程」引導15－35歲青年了解如何參與社區、認識地方事務、學習在地知能，建立在地行動、地方創生的基礎觀念。

青年署舉例，宜蘭頭城的「金魚厝邊」，擔任青聚點期間所規畫的在地課程，即濃縮已舉辦九屆的「頭城老街文化藝術季」執行經驗，以串連在地、挖掘城鎮品牌魅力為課程核心，讓青年學子有系統性、循序漸進地掌握頭城在地知識與創生技能。

青聚點也需安排18－35歲青年進行至少20天的「蹲點實作」，並提供至少2萬元的獎勵金，讓青年在輔導業師的引導下，透過沈浸式的實務操作，累積社區經驗，最終提出Dream Idea 提案且落地實踐。

像是在國境之南－恆春設立的「紅氣球書屋」，不只是台灣最南端獨立書店，更被讀者與遊客譽為「恆春的客廳」。紅氣球書屋擔任113年青聚點，即規畫以食農議題、觀光產業、環境保育等面向的蹲點培訓，促成青年與地方的合作，以永續角度看待地方產業均衡發展。

青年署表示，114年「青聚點」地方創生人才培育獎勵計畫即日起徵件，預計明年1月中旬進行決審簡報，青聚點遴選標準將以組織成熟度、計畫可行性及地方創生的實踐潛力為主要考量。