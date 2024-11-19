多數人的觀念裡，蔬果汁要現打最營養，不過，營養師蔡正亮表示，番茄汁是個例外，番茄要經過打破、煮熟或濃縮等加工程序後，才更能釋放出裡頭的茄紅素，像加工過後的番茄醬裡的茄紅素，是生番茄汁的7倍以上，而茄紅素不僅可保護攝護腺，餐後食用更能降低體內的壞膽固醇，比油切茶還有效。

蔡正亮在臉書「蔡正亮營養師專欄教室」PO文指出，番茄汁是他最愛的飲料，但吃番茄，他有3個原則，1是番茄汁，絕不喝現打的。2吃煮熟的番茄，遠比生番茄好。3濃縮、打破的番茄，才有最高含量的茄紅素（Lycopene）。1包番茄醬的茄紅素，是生番茄汁的7倍以上。

蔡正亮指出，茄紅素是親脂性的天然色素，具有很強的抗氧化力，餐後吸收的效果最好，茄紅素主要存在人體的內臟腺體，對保養男性攝護腺格外重要，同時，茄紅素也具有降低壞膽固醇LDL的作用，血漿中的茄紅素含量越高，壞的膽固醇通常會越少。

蔡正亮表示，他每次吃完油膩大餐，不是喝油切茶，而是會喝濃縮的番茄汁，因餐後吸收效果最好，且吸收率是生吃番茄的好幾倍以上。