中國國家主席習近平當地時間18日在G20會議上拋出五點聲明，表示要推進世貿組織改革、推動世界銀行股權審議，與國際貨幣基金組織份額占比調整。（摘自新華社）

二十國集團（G20）領導人峰會在巴西里約熱內盧登場。中國國家主席習近平當地時間18日拋出五點聲明，表示要推進世貿組織改革、推動世界銀行股權審議，與國際貨幣基金組織份額占比調整；避免經濟問題政治化、人為割裂全球市場，避免以綠色低碳為名、行保護主義之實。他更喊話，已開發國家要防止本國貨幣政策調整，產生負面外溢效應。避免人工智慧淪為「富國和富人的遊戲」。

習近平在G20領導人第十九次峰會第二階段會議上，發表〈攜手構建公正合理的全球治理體系〉演講；呼籲在經濟、金融、貿易、數位、生態環境等領域進一步凝聚國際共識，完善全球治理，促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平拋出5點聲明，包括完善全球經濟治理，建設合作型世界經濟、完善全球金融治理，建設穩定型世界經濟、完善全球貿易治理，建設開放型世界經濟、完善全球數位治理，建設創新型世界經濟，以及完善全球生態治理，建設生態友好型世界經濟。

習近平稱，要在財政、金融、貨幣、結構性改革方面加強宏觀政策協調。要用好G20財長和央行行長會議機制，打造宏觀政策協調的「穩定器」，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。

他強調，要增加開發中國家話語權和代表性，推動世界銀行股權審議，推進國際貨幣基金組織份額占比調整。要共同維護國際金融市場穩定，防止本國貨幣政策調整產生負面外溢效應，已開發國家在這方面應該承擔起責任。

習近平稱，要推進世貿組織改革，反對單邊主義、保護主義，推動爭端解決機制儘快恢復正常運轉，並將《促進發展的投資便利化協定》納入世貿組織規則框架，早日就電子商務協定達成一致。要提高多邊貿易體制的權威性、有效性和相關性。要避免經濟問題政治化、人為割裂全球市場，避免以綠色低碳為名、行保護主義之實。

此外，習近平也稱，要強化G20數位經濟部長會議功能；加強人工智慧國際治理和合作，避免其成為「富國和富人的遊戲」。中方2025年將繼續舉辦「世界人工智慧大會」。