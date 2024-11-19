台北市內湖區文湖街21巷今（19）日上午9時23分驚傳連續槍響。警方獲報，涉嫌假投資詐騙5000萬元的車手和收水手現蹤，員警趕到場攔查嫌犯駕駛的白色車輛時，車手拒檢逃逸還意圖衝撞員警，員警立刻對空鳴槍，再朝輪胎射擊，總計共連開11槍，最後順利將2名詐團成員逮捕帶回偵辦。

根據調查，內湖分局西湖派出所員警獲報，19日上午循線前往台北市內湖區文湖街21巷，追緝涉假投資詐騙5000萬元的21歲馬來西亞籍車手，以及為詐騙集團收水的20歲孫姓男子。員警上前攔查兩人駕駛的白色小客車，沒想到2人竟拒檢逃逸，並意圖衝撞員警，隨後自撞附近社區住戶圍牆，員警見情況危急，於是朝歹徒輪胎射擊，共射擊11發子彈，而李員右大腿、曾員右小腿均遭彈殼反彈波及受傷。

歹徒停車後，警方迅速壓制2名車手，並帶回西湖派出所偵辦。詳細情形有帶警方進一步調查釐清。