司法部亦將要求法官下令提交與AI及智慧手機作業系統Android相關措施。

美國司法部拒絕對此消息發表評論。

負責審理此案的地方法官Amit Mehta在8月裁定谷歌非法襲斷網路搜尋市場。

谷歌監管事務部門副總裁Lee-Anne Mulholland表示，司法部正在推動一項「遠超出本案法律範籌的激進議程」，且將損害消費者權益。

此舉印證拜登政府遏制其所謂「科技巨頭壟斷」的決心，但由於美國政府即將改朝換代，川普政府的立場可能才是決定本案走向的關鍵。

大選前兩個月，川普批評谷歌對他有偏見，並揚言他當選後將起訴該網路巨頭，但一個月後，川普質疑分拆該公司是否合宜。

谷歌計劃在該法官做出最終裁決後提起上訴。該法官已排定於明年4月就補救措施提案開庭審理，並可能在2025年8月前就本案做出最終裁定。

檢方已就此案提出一系列可能的補救措施，包括終止谷歌每年向蘋果等公司支付數十億美元的排他協議，根據該協議，谷歌將作為平板電腦與智慧手機的預設搜尋引擎。補救措施還包括剝離谷歌部分業務，如Chrome和Android作業系統。

但彭博報導指出，如果這些補救措施能實現更具競爭力的市場，政府可以在之後決定谷歌是否有必要出售Chrome。