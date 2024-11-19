7月凱米颱風造成台鐵北迴線K53＋800小清水溪橋樑西正線被大水沖毀，改建鋼桁架新橋，原預計12月28日通車，交通部長陳世凱今早視察搶修狀況，台鐵指出，工程進度超前，預計提前至12月21日通車，恢復北迴線雙線運行；另東正線舊橋預計在明年5月改建，提升北回線安全度。

7月凱米颱風帶來大雨，台鐵北迴線小清水溪橋西正線被沖毀，正改建新橋，橋鋼構漆上綠色醒目，台鐵工作人員正施工中。（王志偉攝）

4月強震後造成花蓮清水斷崖邊坡土石鬆軟，今年7月颱風凱米侵襲，花蓮中橫公路、蘇花公路及北迴線多處災點，石公溪及小清水溪震後土石鬆落堆積，因大雨沖刷淹沒蘇花公路匯德隧道北口，也沖毀下游台鐵小清水溪橋西正線，目前只能以東正線單線雙向運轉。

7月凱米颱風造成台鐵北迴線K53＋800小清水溪橋梁西正線被大水沖毀，改建鋼桁架新橋，交通部長陳世凱今到場視察搶修狀況。（王志偉攝）

交通部長陳世凱今天視察搶修狀況，這是他第4次來到程現場，工作同仁日以繼夜非常的努力搶修，過程期間還遇到3個颱風，大家仍打拚搶修，因為這座橋對整個東部軌道運輸來講是非常重要，之前院長卓榮泰視察時，台鐵估12月28日搶通，現在進度超前，估最快可以在12月21日提期搶通，試車順利，台鐵售票系統應該可在11月22日開始來售票。

陳世凱說，小清水溪橋完成，雙線雙軌通車，北迴線體運量就有辦法提升，未來週末可以增加10個班次，行車時間也可大大來縮短。

台鐵簡報指出，小清水溪、石公溪及箱涵都完成清淤，東正線加固完成；西正線改建的小清水溪橋採取單跨下路式鋼桁架橋，單跨長度40公尺、不落墩，目前鋼構橋面版已完成，將進行軌道道床施工，工程進度超前，預計12月21日通車。

台鐵總經理馮輝昇說，軌道要求的精密度跟公路形式不太一樣，軌道要求精密度更高，所以這一次的工程難度就在這裡，考量到未來整個鐵路在花東這條北迴線，長期維修還有保養、安全的整體考量，採取單跨的鋼桁架橋，一跨就跨過去，面對極端氣候，考慮到花東的一個環境特性，台鐵的基礎建設也以韌性的方式來做，提供花東一條安全可靠回家的路。

對於東正線部份，馮輝昇說，目前是規劃在明年春節大疏運後，大概在明年5月進行東正線橋樑的改建，讓未來面對這種豪大雨比較極端的氣候，鐵路能夠維持安全穩定狀況。長期改善部份，台鐵開始進行「改線」評估，估計在年底之前會做出評估報告。