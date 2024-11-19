總統賴清德上任後，朝野政黨衝突不斷，台灣民意基金會今天公布民調，對於朝野衝突對立的責任歸屬，有46.8％認為民進黨應負較大責任，27.9％認為是國民黨與民眾黨。基金會董事長游盈隆表示，這顯示執政黨確定在民意的戰場上輸了，形勢明顯不利民進黨。

過去一個月，行政權與立法權衝突不斷，從國會改革立法釋憲結果宣布、中央政府總預算案擱置、財政收支劃分法修法、憲政訴訟法修法、公投綁大選相關修法等等，以及多項重要人事同意權案卡關，朝野政黨持續對立。

台灣民意基金會提供

對於賴政府上台迄今五個多月，行政權與立法權衝突不斷，朝野政黨持續對立，誰應負較大的責任？台灣民意基金會今天公布民調顯示，46.8％認為民進黨（執政黨）應負較大的責任，27.9％認為國民黨與民眾黨（在野黨）應負較大的責任，9.1％認為朝野責任相當，9.5％沒意見，6.8％不知道、拒答。

游盈隆分析，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，幾乎一面倒認為執政的民進黨對過去五個月台灣政局衝突不斷應負較大責任。這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，經過近半年朝野對立衝突不斷，政局擾攘不安，執政的民進黨確定在民意的戰場上輸了。

他說，如果明天在野黨發動倒閣，賴總統順勢解散立法院，重新改選，形勢將明顯不利民進黨。深入分析發現，將過去半年行政權與立法權衝突不斷，朝野政黨持續對立，原因歸咎於執政的民進黨，這種現象已遍及全社會且不分性別、年齡、教育程度、省籍族群、職業背景和地理行政區域，都呈現多數人將台灣政局的紛擾歸咎於執政黨。

游盈隆從三個部分說明： 首先，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都顯示，多數人都將朝野持續對立衝突歸咎於民進黨。具體地講：20-24 歲，五成歸咎民進黨，二成二歸咎在野黨；25-34 歲，五成六歸咎民進黨，二成歸咎在野黨；35-44 歲，四成五歸咎民進黨，二成八歸咎在野黨；45-54歲，五成歸咎民進黨，二成九歸咎在野黨；55-64 歲，五成四歸咎民進黨，三成一歸咎在野黨；65 歲及以上，三成三歸咎民進黨，三成一歸咎在野黨。

第二，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，一成七歸咎民進黨，六成六歸咎在野黨，7.9％朝野各打五十大板；國民黨支持者，八成七歸咎民進黨，4.1％歸咎在野黨，2％朝野各打五十大板；民眾黨支持者，八成五歸咎民進黨，4.6％歸咎在野黨，9.4％朝野各打五十大板；中性選民，三成一歸咎民進黨，一成三歸咎在野黨，一成七朝野各打五十大板。

第三，從6都16縣市的角度來看，只有民進黨執政的台南市民多數歸咎在野黨，其他五都16縣市都呈現多數歸咎民進黨。

他說，具體地講，台北市，五成五歸咎民進黨，二成七歸咎在野黨；新北市，五成三歸咎民進黨，二成五歸咎在野黨；桃園市，四成四歸咎民進黨，三成三歸咎在野黨；台中市，四成四歸咎民進黨，三成二歸咎在野黨；台南市，二成八歸咎民進黨，四成四歸咎在野黨；高雄市，四成六歸咎民進黨，二成九歸咎在野黨；其他 16 縣市平均，四成八歸咎民進黨，二成二歸咎在野黨。