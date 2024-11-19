余天和李亞萍的二女兒余苑綺2022年因直腸癌病逝，享年39歲，她生前與陳鑒（Gary）結婚，育有1女1子。近日，余天上專訪節目，親口證實余苑綺生前曾回家哭訴Gary在外面有女人，而余苑綺過世後，余天自曝多次夢到女兒，想到愛女在夢裡大哭說：「爸爸我很不甘願」，也讓余天在鏡頭前落下男兒淚，崩潰不捨余苑綺的離世。

余天最近上《話時代人物》談過去為了從政賣掉了多所房產，在所不惜。又提到涉及詐騙的Gary，余天搖頭說第一時間知道這件事差點氣死，痛罵對方不管再怎麼缺錢都不應該做這種事，除了生氣無奈、無話可說，讓他也很擔心家人未來要誰照顧，認為女婿這種態度很不負責。

余天透露余苑綺生前要爸爸不要再怪陳鑒。（圖／翻攝自話時代人物 Youtube）

余天談余苑綺（30:54起）。（影音／取自話時代人物 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

問余苑綺當時在病榻上是否有留遺言？余天開始眼眶泛紅，說：「她（余苑綺）就是...雖然她和陳鑒最後感情沒有很好，但是她要走的時候還是在醫院說『爸爸，你不要再怪陳鑒』，好好疼他」，讓余天心裡很難過，認為余苑綺嫁給陳鑒，幾乎沒有過過一天好日子。

余天透露余苑綺生前回家表示陳鑒在外面有女人。（圖／翻攝自話時代人物 Youtube）

余天說，余苑綺生前曾回娘家抱怨，余天當時就霸氣要女兒搬出來，自己願意幫忙租一間房子給余苑綺住，余苑綺當時還很高興，但最後也沒答應。余天更心疼女兒太會忍耐，在婚姻裡有些重要的事不說，最後才講出來，主持人問：「她後來說什麼？說陳鑒怎麼樣？」余天承認：「他（陳鑒）外頭有女人」，「要不然怎麼可能每天晚上11點了都還不回來，有時候還整晚沒有回來，問他去哪裡，說去按摩」。

余天一家五口畫面不再。（圖／中時資料照）

主持人問余天是否有跟陳鑒私下懇談過？余天說，當時每次約陳鑒，陳鑒都不敢過來，像是怕被他罵。余天打趣說：「什麼罵？我一定打死他的，依照我的個性我一定抓狂的。」至於余苑綺病逝後有沒有人夢到她？余天說他們家的每個人幾乎都有夢到，下秒余天噴淚回憶：「我夢到她（余苑綺）哭，我夢到她說『爸爸，我很不甘願』，我問她為什麼不甘願，她說『爸爸，我就是不甘願』。」余天心碎，很捨不得女兒才這麼年輕，就比他們先走一步。