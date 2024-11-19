一名李姓髮型設計師，2020年凌晨參加高中同學慶生會，突然遭到一名簡姓男子持辣椒槍直接面對面朝臉面開2槍，造成李男眼部中彈，右眼球當場掉出來，送醫搶救後嚴重失明，但李男後來過世。開槍的簡男到案全盤否認還因不出庭被通緝，最後因另案被逮入監。最高法院審理後認為簡男手段兇殘，依重傷害罪判刑8年定讞。

根據判決書，從事髮型設計的李男於2020年1月24凌晨參加高中同學慶生，案發時簡男坐著滑手機到一半，突然感覺有人拿槍指著他，當下看到像是小支手槍的東西，「碰」的一聲，馬上臉上都是血。

他被開第一槍後，開槍的簡嫌還站在面前，手上拿著疑似槍械的物品，槍口還有冒煙，他全身都有刺青、站得離我很近，簡男問他「你在幹嘛」，簡嫌說因為的酒潑到他了，叫李男馬上滾，接著他再開第二槍，2槍沒有間隔很久，分別打到眼珠、鼻樑，當下眼球立刻就掉出來，臉上都是血，在場其他人也都嚇到。

李男表示，當時還有邱姓男子坐在旁邊，他現場還叫自己趕快離開，當時簡嫌拿的槍有點像玩具槍，不太像真槍，大小約食指到拇指的長度，到醫院後檢查發現手和臉部都有嚴重的灼熱傷，才發現可能是被辣椒槍打到等語明確。

案發後友人將李男送醫，但醫生說如果眼球萎縮就必須摘除，否則會影響到另一眼的視力，最後右眼球被摘除並裝上義眼。

李男傷癒後右眼失明無法繼續從事髮型設計工作，後來因故過世。法官認定，簡男因無故不出庭被通緝，落網後交保3萬元又失聯，2022年因另案判刑定讞入監。台灣高等法院認為簡男始終不認罪也未道歉和解，不宜輕縱，判簡男8年徒刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

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