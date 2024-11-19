有學生反映，高雄科技大學第一校區的校園內一角有一排墓碑，晚上走過墓碑時感覺「毛毛的」。校方19日表示，其實這是日本多年前為感謝311大地震時台灣對日的援助，因此精選詩文、俳句刻在石牌上，並非墓碑，該區域也沒有埋葬任何人士。

此墓碑傳聞屬於高科大著名的校園趣聞，幾年前就有學生在社群軟體Dcard提問時，引起學長姐們嘲笑發文者充滿菜味，應該是新生發文，不懂校園文化等。

高科大19日說，在日本311地震後，民間發起詩文創作感念台灣捐款，最後捐贈給高科大。這些石牌共有286座，以日文撰寫詩詞並刻在花崗石石牌上，高科大於2012年6月8日還舉辦了揭幕儀式，紀念台灣與日本的友好情誼。

校方補充，因為高科大是台灣的科技大學日文系學生最多的學校，近幾年也收到知名公司捐贈獎學金，2021年起每年60萬，今年還提高到100萬元。未來可能會在石牌區周圍設立一個告示牌，以供師生、民眾了解該校的歷史。