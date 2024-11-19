臨近年底，台股ETF啟動一波換股朝，台灣指數公司昨公布00940元大台灣價值高息、00944野村趨勢動能高息、00913兆豐台灣晶圓製造、00896中信綠能及電動車、00894中信小資高價30等ETF成分股異動。

其中，人氣最高的00940受益人數達88萬人，追蹤「特選台灣價值高息指數」，這次50檔成分股中有15檔替換，異動比例達3成。值得注意的是，金融股獲利王富邦金以及臺企銀、還有華航等入榜。

00940新增成分股15檔分別為：遠東新、聯強、瑞昱、億光、漢唐、美律、義隆、可成、華航、臺企銀、富邦金、潤泰全、文曄、群聯、寶成。

刪除成分股15檔分別為大成鋼、三陽工業、冠德、漢翔、京城銀、玉山金、華立、欣陸、南寶、世界、長虹、新普、頎邦、精成科、帝寶。

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