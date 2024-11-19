民進黨立委賴瑞隆19日於立法院院會以美國新任總統川普最新內閣人事案議題質詢行政院長卓榮泰，賴瑞隆提到「疑美論」是刻意去分化台灣跟美國的關係，對此，卓榮泰也認為，這是某些人或部分媒體造成的「不存在議題」，是「不該被討論的議題」，這是與理念相對的一方勢力用盡方來在造成內部矛盾。

賴瑞隆指出，川普任用的準國務卿盧比歐以及準國安顧問瓦爾茲都是友台人士，因此應該不存在疑美論這樣的問題。卓榮泰表示，疑美論是某些人或部分媒體透過不同解讀造成出來的「不存在的議題」，是「不該被討論的議題」，台灣跟世界民主理念相同國家都是互相信賴，不能互相懷疑，只有跟這理念相對的一方勢力，才會用盡方法製造內部矛盾。

賴瑞隆說，這是刻意在分化台灣跟美國的關係，卓榮泰也認同並重申，「不應該去討論這樣的議題。」賴瑞隆認為，從這次川普人事案就可以看出他看到台灣的重要性也支持台灣，疑美論可以停止了，不用去分化台美關係，卓對此說法也表達認同。

卓榮泰也表示，這次川普新內閣看到相當多過去好朋友跟老朋友，作為民主純熟的國家，基本國策跟方向應該是有長遠規劃，新總統即使會有政策調整，但是作為召集民主國家的力量，美國還是有舉足輕重角色，台灣在印太地區也有舉足輕重角色，台灣就是重點支柱，對自己充滿信心，對國際社會也願意負起責任。

賴瑞隆另外提到兩岸問題，問卓是否支持由海基會與海協會的兩會溝通模式，持續強化溝通並恢復運作？卓榮泰表示，由兩會接觸會商，是現在機制允許跟必須的，因此她特別邀請吳豐山擔任董事長，寄與厚望，運用他的國際觀、政治了解以及充沛人脈處理這樣的事，他也要求海基會未來要有具體發展跟善意的對應。

賴瑞隆也問，但這樣的善意中方似乎已獨步回？是否呼籲對岸重視台灣遞出的橄欖枝？卓表示，本於國家主權的需求跟立場，「願意做更多努力」，但是在很多國際場合上，希望得到中國同樣平等的對待，在互惠平等狀況下，才有展開對話的機會。