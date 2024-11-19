基隆男子陳昭坤去年與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，當下要求復合未成，劉女欲離去時發生爭執，陳男竟持菜刀某砍劉女致死。基隆地方法院國民法官法庭審理3天後，判處陳男無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今（19）日駁回。可上訴。

起訴指出，40多歲陳男與大他1歲的劉女交往時，在基隆市安樂區租屋同住。兩人常發生衝突，劉女提出分手，劉女在去年7月9日離開兩人住處，7月12日下午1點多由顏姓、楊姓友人陪同，回到原來租住處拿自己的衣物，並單獨上樓進屋。

陳男求劉女復合遭拒，用左手掐進劉女脖子，並從廚房流理台下方取出菜刀先抵著自己脖子，大吼「要死大家一起死」，砍殺劉女左後頸砍殺多刀，當場死亡。當時陳男行兇後，還冷靜洗手，等待警方來逮捕。

國民法官法庭審理時，有國民法官要求陳男在法庭上模擬殺害劉女經過，公訴檢察官痛斥，陳男只因無法忍受劉女要求分手，竟像屠夫一般猛砍劉女7刀致死，犯後至今仍未向死者家人道歉，並未真心悔悟，建請國民法官從重判處無期徒刑。

陳男辯護律師指出，陳男是因為自認被最愛的人拋棄才犯案，比起其他更兇殘的無差別殺人行為，判陳無期徒刑過重，建請國民法官採中度量刑。最終國民法官法庭審理後，今天下午宣判，處陳男無期徒刑。