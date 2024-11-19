三星電子漲0.53%，在連續飆漲兩天後稍作喘息。上周五三星與工會就加薪達成初步協議，使長達數周的罷工行動可望落幕。此外，上周五晚間，三星宣布未來一年間將買回高達10兆韓元（約71.6億美元）自家股票，以提升股東價值。

SK海力士暫跌1.05%。

其他重磅股方面，電商和生醫股上漲，汽車股下跌，電池股漲跌不一。

外資盤中賣超韓股349億韓元。

韓元微升0.03%，報1,393.1兌一美元。

《韓股》三星發大紅包 韓股激漲
《韓股》三星衰尾 韓股僅小彈
《韓股》開低走高 韓股上漲
#韓股 #韓元 #三星 #漲0 #海力士
秋天轉涼就該去野營 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜