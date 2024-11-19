三星電子漲0.53%，在連續飆漲兩天後稍作喘息。上周五三星與工會就加薪達成初步協議，使長達數周的罷工行動可望落幕。此外，上周五晚間，三星宣布未來一年間將買回高達10兆韓元（約71.6億美元）自家股票，以提升股東價值。
SK海力士暫跌1.05%。
其他重磅股方面，電商和生醫股上漲，汽車股下跌，電池股漲跌不一。
外資盤中賣超韓股349億韓元。
韓元微升0.03%，報1,393.1兌一美元。
周一南韓KOSPI指數早盤小漲0.20%，報2,474.51點，投資人觀望美國AI晶片巨頭輝達（Nvidia）即將發布的財報，以取得更多有關全球晶片需求的線索。
三星電子漲0.53%，在連續飆漲兩天後稍作喘息。上周五三星與工會就加薪達成初步協議，使長達數周的罷工行動可望落幕。此外，上周五晚間，三星宣布未來一年間將買回高達10兆韓元（約71.6億美元）自家股票，以提升股東價值。
SK海力士暫跌1.05%。
其他重磅股方面，電商和生醫股上漲，汽車股下跌，電池股漲跌不一。
外資盤中賣超韓股349億韓元。
韓元微升0.03%，報1,393.1兌一美元。
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