大陸街邊小吃霉豆腐影片近來在TikTok流傳，國內社群平台也出現販售資訊。衛福部次長林靜儀提醒，霉豆腐沒有進口申請，原料、製程未經把關，難以確定安全性，民眾別買、別販售。黃豆類製品發霉過程中，要當心黃麴毒素，這會導致肝臟的損害，另一要小心的是肉毒桿菌，只要少量就會致命。

近來有民眾在社群平台販售霉豆腐，亦有網友提供製作教學。林靜儀表示，社群平台上的國外食品沒有經過進口的申請，不論是原料、製造過程、添加物，通通沒有人知道。霉豆腐事件和過去的蠟瓶糖類似，若透過社群平台進到國內，沒有人可以保障它的安全性，對民眾的健康來講是一個傷害。

由於霉豆腐的製作過程會發酵，林靜儀提醒要當心黃麴毒素、肉毒桿菌，前者會造成肝臟損害，後者少量就會致命。民眾看了教學，自己動手做，也不會清楚養出的是不是想要的菌種，相當危險，提醒民眾別買，也別販售。自己購買是傷害自己，但若販售他人，則違反《食安法》，地方衛生局是可以裁罰的。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，霉豆腐是高鈉食物，重口味，且顏色鮮豔。高鈉食物吃太多，將引起高血壓、心血管疾病風險，且霉豆腐的產品標示不清楚，保存期限、成分也不明，若發酵過程掌握不好，要當心毒物、微生物，造成健康的疑慮。

針對此案，衛福部將進行調查，了解是否有進入台灣，若有這樣的現象，就會提醒地方衛生局，比照蠟瓶糖事件進行稽查。林靜儀提醒，合法進口的食品都可以嘗鮮，台灣本身就有很多很好的食品提供民眾選擇。