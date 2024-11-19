中華隊昨（18）日在世界12強棒球賽預賽最後一戰2比0完封古巴，帶著4勝1敗戰績前進東京複賽，將在21日出戰委內瑞拉，對此，資深體育主播張致平點出，這次委內瑞拉隊的投手目前都效力於中職，台灣觀眾熟悉他們，而且比賽數據優異、屬於「SS級」的投手，但由於同樣在中職打球，中華隊面對委國投手們，也並非沒有解決之道。

張致平昨天在政論節目《關鍵時刻》表示，委內瑞拉隊的戰力重點主要在投手，在12強賽A組（委內瑞拉、美國、巴拿馬、荷蘭、波多黎各、墨西哥）中，委內瑞拉隊投手們的平均防禦率是2.36，為A組6隊最低，他們的戰力很強。

「這些投手台灣的觀眾可能比我還熟」，張致平接著說，委內瑞拉隊投手多在中職打球，如勝騎士（Mario Sanchez）效力於統一獅，羅戈（Nivaldo Rodriguez）、富藍戈（Enderson Franco）則效力於富邦悍將，這3人都有控球、球速優良的優勢，其中富藍戈更投出過時速161公里的快速球，此外，他們的勝投數至少有10次，防禦率也都控制在3以下，是「SS級」的投手。

節目主持人劉寶傑聽完分析後驚呼，委內瑞拉投手的實力如此強，中華隊選手還打得到球嗎？張致平則指出，台灣棒球體系完善，實力強，在比賽中和委內瑞拉等強敵「強強相碰」，不只天經地義，也是比賽好看的地方，而且比賽已進入4強賽，不可能遇到像預賽時分數大幅度領先對手的情況，此外，富邦悍將在今年下半季的成績不理想，代表羅戈、富藍戈的比賽數據再好，還是能被打到球，「我們還是有解決之道，這基本上不是太大的問題」。