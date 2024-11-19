匯僑設計前3季合併營收39.31億元，年增25%；稅後淨利3.3億元，每股稅後盈餘5元，年增66.67%。匯僑設計前10月營收43.8億元，法人預期，今年有機會創營收的新高點。

全球精品市場經歷多年的高速增長後，正面臨大陸經濟放緩與消費力減弱的挑戰，進入轉型階段。為拓展更多潛在客群，業者積極提升品牌旗下產品的多樣性，並藉由品牌感知體驗的實體店，營造充滿人文交流的場域。匯僑設計表示，儘管市場挑戰加劇，但產業發展仍具契機。

隨著台灣都市更新與大眾運輸導向型發展(TOD)項目的推進，多個百貨商場購物中心、新飯店、飯店式豪宅、商辦空間，以及智慧醫療改造擴建與橘色經濟商機陸續興起，為市場注入強勁的營運動能。

面對缺工缺料的風險，匯僑設計指出，憑藉兩岸的完整布局，能靈活調節資源分配。透過大陸端的產能支持以及兩岸專案管理服務，匯僑設計能滿足全球客戶的多元服務需求，確保專案的順利推進。

匯僑設計以商業空間和休閒旅遊空間為核心業務，在台灣都市更新和危老重建推動下，也承攬多項公共空間(含康養空間)、商辦總部、科技廠和私住宅裝修工程，透過多面向的業務布局，分散單一業種帶來的市場風險。憑藉豐富的國際合作經驗，匯僑設計為客戶提供設計與工程一體化服務，並與國際設計師無縫整合，實現專案的落地服務，成功建立市場競爭門檻。