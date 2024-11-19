京元電、日月光雙雙獲外資調高目標價，日系將京元電上調至買進評等，目標價從105元升至148元；美系也將日月光上調至買進評等，目標價從115元升至194元，另一家港系更將日月光上調至優於大盤，目標價從129元升至196元。華泰雖受到AI伺服器訂單挹注EMS電子代工服務營收，但消費性產品不佳仍拖累半導體事業，法人看法中立，不過公司也強調，持續為下一波記憶體需求做準備。

美系重申，B200出貨無任何延遲，計算晶片在今年第四季output是300k，明年第一季上升至800k；H系列今年第四季1.5m、明年第一季降至1m，H100降價2成多，因H200上市，但整體H系列需求仍屬健康。至於GB200 NVL72 rack明年維持35k不變。

封測龍頭日月光獲兩家外資喊多偏多，法人操作上，雖然投信持續賣超，但外資已終止連七天共賣超1.97萬張。訊芯-KY、京元電近日遭外資偏空操作，但股價回神走揚。

華泰獲外資連四天買超近1800張，華泰預期，2025年AI PC市場滲透率將提升，推動記憶體容量和儲存容量需求的成長，且換機潮延後至2025年，消費型SSD的需求有望大幅增加。在智慧型手機市場，2025年出貨量預計將從11.8億支增至12.3億支，年增4.2%。此外，數據中心方面，企業用伺服器需求穩定增長，進一步帶動企業級SSD(eSSD)的需求。

華泰強調，公司有強大的記憶體客戶基礎，以及近期原廠減產的影響，有助於降低NAND跌價預期，並促使供應鏈重啟備貨。公司認為記憶體市場的最壞狀況已經過去。EMS事業中心方面，伺服器客戶的拉貨動能持續，與公司的合作穩定且順利，為2025年的營運表現奠定基礎。同時，在MAGA政策的推動下，工業規格產品需求增長，尤其來自石油探勘相關客戶的需求強勁。

法人認為，主要業績以半導體為主，消費性電子需求不佳，且EMS客戶營運充滿不確定性。今年第四季營運預估與今年第三季持平，半導體部門今年第三季預估已為谷底，但消費性市場仍不熱絡，明年第一季整體狀況要向上的機率仍低，後續仍要看消費性市場跟客戶、供應鏈的備貨重啟狀態。