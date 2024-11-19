中華電董事長簡志誠表示，公司獲得國際肯定，作為台灣電信產業的領導品牌，中華電致力於成為最值得信賴的資訊通信公司。信任是所有關係的基石，也是企業永續發展的根本，唯有員工、客戶、投資者及利害關係人相信企業重視他們的需求，品牌信任感和忠誠度才能得以延續。中華電將持續創新，致力於創造互惠共贏。

中華電贏得客戶信賴，主要源於穩定的服務品質及對專業的堅持。公司獲國際測速機構認證為全台涵蓋最廣、網速最快的行動網路，也是唯一提供全方位網路覆蓋的電信業者。面對AI與雲端運算技術的發展趨勢，中華電積極與國際接軌，引進新一代通訊技術，並與日本NTT合作啟動全球首例國際IOWN全光網路，實現大頻寬、低延遲、低功耗的優質網路傳輸，未來將結合AI和XR（AR/VR）等創新技術，提供更多元應用。此外，公司持續強化偏鄉及離島地區的網路建設，縮小城鄉數位差距。2023年，公司舉辦超過80場「智慧學堂」，惠及超過3,000人次，幫助學童與樂齡長者掌握數位技能，推動數位平權。

中華電在公司治理方面保持專業，作為在美國紐約證券交易所和台灣證券交易所雙重掛牌的公司，公司積極強化治理，遵循國際標準，確保資訊透明、即時且公平揭露，並與投資人進行雙向溝通，以多種方式協助投資者了解公司的經營策略。今年，中華電榮獲FinanceAsia雜誌台灣「最佳投資人關係」銅獎，是台灣唯一獲此殊榮的電信業者。此外，公司於今年7月發布了自然相關財務揭露（TNFD）報告書，成為台灣首家發行該報告書的電信業者，顯示公司對於自然相關風險的重視，並獲得投資人的高度信賴。